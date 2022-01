La fine dello scorso anno è stato un periodo particolarmente attivo per il mondo dello streaming. Gli utenti si sono riversati sulle principali piattaforme attive in Italia per guardare produzioni vecchie e nuove.

Il motivo principale è certamente l’intrattenimento, ma il mese di dicembre 2021 è stato caratterizzato da un film in particolare. Il debutto nelle sale di Spider-Man: No Way Home è stato un evento unico, atteso con trepidazione da tutto il mondo.

Ecco quindi che gli utenti si sono riversati su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Sky, NOW e tutte le altre piattaforme di streaming per recuperare tutti i precedenti film dell’Uomo Ragno. Non sorprende scoprire che metà TOP 10 dei film più visti a dicembre è caratterizzata da storie legate a Spider-Man.

Le attività di streaming a Dicembre 2021 sono dominate dagli utenti che hanno fatto il rewatch di Spider-Man e dal Trono di Spade

TOP 10 – Film in streaming

Spider-Man: Far From Home Spider-Man: Un Nuovo Universo Venom -La furia di Carnage Dune The Amazing Spider-Man The Last Duel Don’t look up Il Grinch The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro Matrix

TOP 10 – Serie TV in streaming

Il Trono di Spade And Just Like That Hawkeye Gomorra – La serie La casa di carta The Witcher La ruota del tempo Succession The Vampire Diaries Arcane: League of Legends

Per quanto riguarda invece le serie, Il Trono di Spade ha dominato la classifica stilata da JustWatch. Entrambe queste TOP 10 fanno riferimento al periodo che va dal 1 al 31 dicembre 2021 e tengono conto delle attività di visione degli utenti. Sono prese in considerazione tutte le piattaforme di streaming attive in Italia elaborando il numero di visualizzazioni e l’apprezzamento delle produzioni.