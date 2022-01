Le indicazioni che arrivano dal botteghino per Spider-Man: No Way Home sono estremamente positive. La pellicola è ancora in programmazione nelle sale e sta velocemente scalando la classifica dei film con il maggiore incasso. Nonostante questa performance straordinaria, stanno iniziando a circolare le prime voci riguardanti il futuro del personaggio e del Marvel Cinematic Universe (MCU). Con il ritorno sulla scena di tutti e tre i protagonisti storici, il futuro per l’amichevole Uomo Ragno di quartiere potrebbe essere più roseo che mai. Infatti, sembra quasi certo che Spider-Man: No Way Home avrà un sequel. Tuttavia, secondo Tom Holland le possibilità di rivedere l’Uomo Ragno potrebbero essere molte più di quanto si possa pensare.

Tom Holland è sicuro che Spider-Man: No Way Home potrebbe avere tanti seguiti ma non tutti potrebbero essere incentrati sul suo Uomo Ragno

.@TomHolland1996 gives a massive THANK YOU to the critics and fans for #SpiderManNoWayHome's three #GoldenTomato Award wins! pic.twitter.com/ctYOblVYQs — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) January 14, 2022

Stando alle prime indiscrezioni, Marvel starebbe valutando la possibilità di riprendere le storie lasciate in sospeso con le precedenti versioni del personaggio. Questo significa che l’azienda potrebbe valutare realmente di lanciare The Amazing Spider-Man 3 e Spider-Man 4 rispettivamente interpretati da Andrew Garfield e Tobey Maguire.

A queste possibile pellicole si aggiungerebbe anche il sequel diretto di Spider-Man: No Way Home per continuare la storia narrata all’interno del MCU. L’interesse per il progetto è molto alto e gli attori hanno già espresso il loro parere favorevole ma al momento non si hanno conferme ufficiali.

Non resta quindi che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare. Marvel valuterà attentamente le performance della pellicole e, se tutto dovesse procedere per il meglio, non si lascerà sfuggire questa ghiotta occasione.