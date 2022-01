Twitter ha annunciato l’opzione per registrare gli ‘Spaces’ nell’ottobre 2021, consentendo agli ascoltatori di aggiornarsi su discussioni o spettacoli che si sono persi dal vivo. Tuttavia, all’epoca era disponibile solo per un numero limitato di host, tuttavia Twitter ha dichiarato che sarà ampliato in futuro. Quel giorno è ormai arrivato, poiché tutti gli host potranno registrare i propri Spazi, ora è disponibile per tutti gli utenti iOS e Android.

Twitter ha aggiornato il suo tweet su Spaces Recording per dire che tutti gli host possono ora registrare le loro sessioni Spaces se lo desiderano. Sebbene le sessioni di solo audio siano destinate ad essere ascoltate dal vivo, in particolare per gli ascoltatori che desiderano interagire con l’ospite o gli oratori, la possibilità di registrarle è un modo fantastico per espandere gli spazi. Coloro che non hanno avuto il tempo di ascoltare dal vivo ma erano interessati alla sessione potrebbero condividerla con la propria rete Twitter se lo ritenessero utile o interessante.

Twitter aggiorna ancora una volta la propria piattaforma

Prima di premere ‘Inizia il tuo spazio’, assicurati che l’interruttore Spazio di registrazione direttamente sopra il pulsante sia attivato. Ci sarà un pulsante rosso per far sapere a tutti che la discussione audio dal vivo viene registrata mentre è in corso. Dopo lo Spazio, la registrazione sarà messa a disposizione di chiunque voglia ascoltarla per 30 giorni. L’host può twittare un collegamento alla registrazione, che altri utenti possono ritwittare, dando nuova vita alla chat audio dopo che la parte live si è conclusa.

Stiamo già vedendo Spaces acquisire popolarità sulla piattaforma, ma c’è ancora molto che può essere fatto meglio. La ricerca di qualcosa da ascoltare dovrebbe essere in cima alla loro lista di priorità, quindi forse vedremo più progressi in quell’area.