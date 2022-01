Ne abbiamo parlato qualche settimana fa, ma ora il produttore cinese Realme ha finalmente inaugurato la sua nuova serie di smartphone. Il primo ad aprire le danze è Realme 9i, un nuovo medio di gamma. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche tecniche.

Realme annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo medio di gamma Realme 9i

Realme 9i è dunque il primo smartphone ad inaugurare questa nuova serie a marchio Realme. Come già accennato, si tratta di un dispositivo appartenente alla fascia media. Tra le caratteristiche, troviamo innanzitutto un display frontale con tecnologia IPS LCD da 6.59 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Il pannello è protetto da un vetro 2.5D e dispone di un piccolo foro laterale in cui è posta una fotocamera anteriore per i selfie da 16 MP.

La backcover posteriore è realizzata in policarbonato e ospita un modulo fotografico composto da tre sensori rispettivamente da 50, 2 e 2 MP, il tutto con un design molto simile a quanto visto sugli ultimi dispositivi presentati dall’azienda, tra cui ad esempio Realme GT Neo 2.

Le prestazioni sono affidate al SoC Snapdragon 680, il quale è accoppiato ad una GPU Adreno 610. I tagli di memoria sono da 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno, mentre la batteria è da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo Realme 9i sarà distribuito ad un prezzo al cambio di circa 245 euro al cambio, vi informeremo non appena arriveranno informazioni sul suo possibile arrivo in Italia.