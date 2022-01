TikTok ha aggiunto un pulsante ‘Ripubblica’ che funziona in modo simile allo strumento di retweet di Twitter, anche se non sembra essere ancora disponibile per tutti. Diversi siti avevano precedentemente segnalato la funzione e il 19 dicembre l’esperto di social media Matt Navarra ha twittato un’immagine del pulsante.

TechCrunch ha pubblicato una spiegazione più ampia di come funziona lo strumento in pratica, incluso il fatto che sembra essere limitato al feed For You dall’opzione di condivisione piuttosto che all’app TikTok nel suo insieme.

TikTok vuole espandere l’esperienza della piattaforma

Inoltre, i film pubblicati con il pulsante Repost non appariranno nel profilo del condivisore, ma solo nei feed For You dei loro amici. L’opzione Repost inserirà solo il video nei feed delle persone che si seguono. Secondo i rapporti, la funzionalità è stata testata con un numero limitato di utenti e alcuni membri dello staff di The Verge hanno avuto accesso ad essa mentre altri no.

TikTok non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sulla funzionalità o su quanto sia attualmente disponibile, ma l’azienda ha dichiarato in una dichiarazione che ‘pensa sempre a nuovi modi per offrire valore alla nostra comunità ed espandere l’esperienza TikTok’.

Secondo TechCrunch, alcuni utenti vedono un pulsante ‘Consiglia’ al posto della funzione Repost. Entrambi richiedono agli utenti di spiegare perché stanno condividendo il video, un passaggio che, va notato, puoi evitare completamente semplicemente scrivendo un DM. Tuttavia, a seconda del gruppo con cui desideri condividere un video, ciò potrebbe essere scomodo. Tieni presente che i commenti sui video condivisi possono essere visualizzati, ma svaniranno se annulli la condivisione di un video con i tuoi comuni.