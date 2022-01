La prossima volta che controlli gli spiccioli, tieni gli occhi aperti. Una singola moneta può valere una piccola fortuna.

Alcune di queste monete sono state accidentalmente incise con errori di stampa, e questi difetti per molti appassionati di numismatica possono valere miglaia di euro.

Ecco alcune monete che potrebbero interessare:

Lista monete rare

Lincoln Memorial Cent

La zecca degli Stati Uniti ha pubblicato il Lincoln Memorial Cent del 1972 nel 1972, ma alcuni di loro sono stati coniati ​​​​con un errore.

Le parole “Liberty” a sinistra e “1972” a destra del profilo di Abe sono state raddoppiate e gli esperti stimano che 20.000 di esse siano state create accidentalmente.

Una di queste monete di errore è stata messa in vendita con un prezzo iniziale di 1 dollaro su eBay.com, ma ha raccolto 49 offerte e venduta per 325, secondo The US Sun nel settembre 2021.

2004 D Wisconsin quarter

Il quartiere del Wisconsin, coniato nel 2004, porta l’immagine di una mucca, una forma di formaggio e una spiga di grano. Tuttavia, una variante vale notevolmente più di 25 centesimi.

Il quarto “Extra Leaf Low” presenta una foglia in più sul lato sinistro della spiga, ma si trova più in basso e tocca la forma del formaggio.

Alcuni hanno suggerito che qualcuno abbia deliberatamente sabotato il dado prima che iniziasse la produzione, ma Coin World afferma che un’indagine della zecca degli Stati Uniti ha stabilito che le monete difettose sono state prodotte per caso.

Questi trimestri valgono anche più di quelli del Kansas: nell’ottobre 2021, una di queste varianti Extra Leaf Low è stata venduta per 152 dollari su eBay.

Dollaro Sacagawea Cheerios

All’inizio del 2000, potresti aver trovato questa moneta rara in una scatola dei tuoi cereali preferiti.

La Zecca degli Stati Uniti ha promosso il suo nuovo “Dollaro d’oro” infilando un centesimo di 2000 Lincoln in 10 milioni di scatole di Cheerios, di cui 5.500 contenevano anche il dollaro Sacagawea.

Alcuni di quei dollari, tuttavia, erano leggermente diversi dalla varietà standard, con piume di coda d’aquila migliorate sul retro.

Il sito The Spruce Crafts afferma che da allora sono emerse solo da 60 a 70 di queste monete, ma possono essere vendute tra i 5.000 e i 25.000 dollari a seconda del grado.