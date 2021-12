Il lancio dei nuovi smartphone Samsung Galaxy S22 si avvicina e stanno emergendo dettagli affidabili sui prossimi device principali dell’azienda. Questa volta, la Federal Communications Commission (FCC) fornisce informazioni che potrebbero non essere affascinanti per molti utenti.

Nelle ultime settimane, ci sono state numerose voci sui piani di Samsung per ridurre la capacità della batteria dei suoi nuovi smartphone Galaxy S22. Almeno per il Galaxy S22 Plus, la FCC ha rilasciato una certificazione ‘ufficiale’. Il Galaxy S22 Plus è stato scoperto lì e le autorità hanno condiviso alcune informazioni con il pubblico. Tra questi c’è la dimensione della batteria installata.

Galaxy S22: la nuova serie in arrivo a febbraio

Secondo le informazioni della FCC, la batteria del Samsung Galaxy S22 Plus avrà una capacità di 4.370 mAh. Questo è anche meno di quanto precedentemente ipotizzato. Da ricordare, il Galaxy S21 Plus è dotato di una batteria da 4.800 mAh, che lo rende un vero dispositivo di lunga durata. Con una capacità della batteria di 4.370 mAh, è improbabile che il Galaxy S22 Plus sia in grado di farlo.

Mentre non ci si aspetta che nulla cambi con la batteria del Galaxy S22 Ultra rispetto ai 5.000 mAh del predecessore, ci si aspetta una batteria più piccola con il normale Galaxy S22. Secondo indiscrezioni, la capacità della batteria sarà di 3.700 mAh anziché 4.000 mAh. Tuttavia, poiché la batteria del Galaxy S22 Plus è più piccola del previsto, ciò potrebbe influire anche sul Galaxy S22. Quindi c’è la possibilità che avremo una brutta sorpresa.

Anche se le batterie più piccole deluderanno senza dubbio, gli smartphone Galaxy S22 dovrebbero essere una piacevole sorpresa. Di conseguenza, Samsung renderà i telefoni un po’ più piccoli, il che spiegherebbe la capacità della batteria leggermente ridotta. Inoltre, la fotocamera principale sarà notevolmente migliorata. La presentazione ufficiale è prevista per febbraio 2022.