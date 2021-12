Si avvicina sempre di più la presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma di casa Samsung, i Galaxy S22 che arriveranno in tre modelli diversi. Ora possiamo vedere la prima immagine “ufficiale” di Galaxy S22 Utra.

Lo scatto in copertina è quello che Samsung userà per promuovere Galaxy S22 Ultra sul mercato. Vediamo un dispositivo con cinque sensori fotografici a sé stanti e tanto altro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S22 Ultra: finalmente le prime foto ufficiali

Come appena anticipato troviamo cinque sensori fotografici a sé stanti, come piccole gocce separate a là LG Velvet, insieme al flash LED nell’angolo in alto a sinistra della cover posteriore. Stando a quanto riferito da LetsGoDigital, tali fotocamere non sporgono rispetto al profilo posteriore. Insieme a Galaxy S22 Ultra vediamo anche la S Pen, un accessorio ereditato dalla famiglia Galaxy Note. Al momento non è ancora confermato se la S Pen arriverà nella scatola di vendita dello smartphone oppure se sarà un accessorio opzionale, acquistabile separatamente.

Dietro a Galaxy S22 Ultra vediamo anche S22. Il dispositivo mostra un design delle fotocamere posteriori completamente diverso alla variante Ultra, con un modulo più simile a quanto visto sulla serie Galaxy S21. I due dispositivi appaiono nella colorazione rosso scuro e bianca, ma sappiamo che per entrambi Samsung lancerà un buon numero di colorazioni diverse tra le quali scegliere.

Riguardo il lancio, gli ultimi rumor affidabili indicano una presentazione per inizio febbraio mentre le spedizioni potrebbero partire da fine febbraio o, peggio, ancora più tardi a causa della carenza di risorse hardware a livello globale. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprirlo.