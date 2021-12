A partire dal prossimo 20 dicembre 2021 alcune offerte dell’operatore WindTre aumenteranno il traffico internet mensile per 30 giorni senza variare il costo mensile dell’offerta.

In queste ore infatti l’operatore sta inviando a tutti i clienti coinvolti un SMS informativo, specificando il numero totale di Giga che verranno messi a disposizione. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

WindTre aumenta i Giga di alcuni utenti per un mese

In questa iniziativa sono coinvolti principalmente alcuni già clienti WindTre che hanno attivato una nuova SIM di recente, che quindi non possono subire modifiche unilaterali, ma solo azioni di caring. Ecco l’SMS che sta inviando l’operatore: “Per queste feste WINDTRE aumenta i GIGA inclusi nella tua offerta, senza costi aggiuntivi! La tua GO Star+ avrà 80 GIGA a partire dal rinnovo successivo al 20/12. Tornerai automaticamente alle tue attuali condizioni dal rinnovo dopo il 20/01/22“.

Secondo quanto riportato nel messaggio, la variazione al bundle dati verrà annullata dal rinnovo successivo al 20 Gennaio 2022. A partire da questa data, infatti, l’offerta tariffaria del cliente tornerà automaticamente alle sue attuali condizioni commerciali. Nel caso dell’SMS appena citato, l’offerta di rete mobile coinvolta è la GO 50 Star+, composta ogni mese da minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati al costo di 7,99 euro al mese.

Per questa offerta, a partire dal rinnovo successivo al 20 Dicembre 2021 verranno messi a disposizione 80 Giga di traffico dati complessivo. Non è escluso che altri clienti possano ricevere aumenti differenti. Questo beneficio extra sarà disponibile in anticipo rispetto all’incremento del costo mensile, ovvero progressivamente a partire dal 20 Dicembre 2021.