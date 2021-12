Sebbene solo un terzo degli utenti di Firefox abbia installato un’estensione o un tema, la personalizzazione del browser Mozilla con componenti aggiuntivi può darti un’esperienza di navigazione completamente nuova. Molti utenti scelgono il browser proprio per le tante opzioni di personalizzazione che offre l’applicazione su PC, inclusi i vari add-on disponibili sullo store Firefox.

Gli Adblocker sono stati i più popolari tra i 100 milioni o più di utenti che hanno installato un’estensione quest’anno, con Adblock Plus in cima alla lista, seguito da uBlock Origin. Nel corso del 2021, Adblock Plus ha registrato una media di oltre 6,1 milioni di utenti giornalieri, mentre uBlock Origin ha registrato una media di poco più di 5 milioni di utenti giornalieri.

Firefox tiene molto alla privacy degli utenti durante la navigazione

Secondo un nuovo post sul blog di Mozilla, mentre Adblock Plus ha guidato la carica all’inizio dell’anno, uBlock Origin è stato in grado di colmare il divario e, se le attuali tendenze di utilizzo tra gli utenti di Firefox continueranno, potrebbe catturare il primo posto all’inizio del 2022. Quest’ultimo è uno dei preferiti dagli utenti anche per la sua interfaccia semplice ed intuitiva. Inoltre, l’add-on include una serie di funzionalità che gli utenti possono utilizzare a proprio vantaggio.

Gli utenti hanno scelto Firefox come browser preferito per una serie di motivi, uno dei quali è preservare la propria privacy online. Mentre gli adblocker possono impedire alle pubblicità di seguirti sul Web, Facebook Container di Mozilla, che ha 1,7 milioni di utenti attivi ogni giorno, e Ghostery, che ha 1,1 milioni di utenti attivi ogni giorno, sono due estensioni popolari che difendono dal monitoraggio invasivo.