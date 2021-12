Il colosso sud coreano Samsung è uno degli attori principali nel mercato tech, sia per i dispositivi mobili che per quelli indossabili. L’azienda fa sul serio anche nel mercato smartwatch, forte anche della sua recente collaborazione con Google concretizzatasi con Galaxy Watch 4.

Stando a quanto emerso da un recente brevetto pubblicato dal World Intellectual Property Office (WIPO) e depositato da Samsung, il colosso sudcoreano avrebbe in mente uno smartwatch molto particolare. Scopriamo insieme maggiori dettagli, anche se alcuni li avrete già intuiti.

Samsung sogna di produrre un Galaxy Watch rotante ed estensibile

Dalle immagini estratte dal brevetto del colosso, tale smartwatch avrebbe un display rotante ed estensibile. Questo lo renderebbe adatto a diversi tipi di utilizzo. L’estensione del display avverrebbe, come è possibile constatare dalle immagini trapelate, per mezzo di un meccanismo a ingranaggi molto piccoli. E non finisce qui, perché nell’idea di Samsung lo smartwatch avrebbe anche una fotocamera sotto il display.

Dunque immaginiamo che Samsung abbia in mente di ampliare di tanto i contesti d’uso dei suoi smartwatch, arrivando anche a quelli in cui solitamente operano gli smartphone. Rimane da capire quanto Samsung vuole concretizzare l’idea che ha brevettato. L’esistenza del documento infatti non assicura che il dispositivo verrà prodotto. Torneremo ad aggiornarvi se dovessero emergere ulteriori novità a riguardo.

Per il momento attendiamo di vedere presentato il nuovo Samsung Galaxy S21 FE che, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe avere una scheda tecnica niente male e soprattutto un prezzo molto accessibile. Vi terremo sicuramente aggiornati più avanti.