Grazie alle mod di Google Camera, i telefoni non Pixel hanno potuto godere della magia della fotocamera di Google per anni. Poiché il software costituisce gran parte dell’esperienza della fotocamera Pixel, gli sviluppatori hanno capito come portarne elementi su altri dispositivi. È un trucco comune tra chi smanetta per root e ROM che ti consente di utilizzare le funzionalità della fotocamera Pixel e una maggiore elaborazione su dispositivi non Pixel.

Le modifiche alla fotocamera di Google ora non potranno arrivare sui telefoni OnePlus a causa di una limitazione apparentemente arbitraria imposta dall’azienda. Se non hai familiarità con il concetto, un certo numero di noti sviluppatori adattano e modificano le versioni dell’app Google Camera per dispositivi di terze parti.

OxygenOS 12: molti utenti sono insoddisfatti

Potrebbe essere necessario un po’ di ricerca per trovare una versione che funzioni con il tuo telefono, e di solito ci sono alcune funzionalità non funzionanti e bug, ma spesso puoi ottenere risultati fotografici molto migliori da queste app per fotocamere modificate rispetto alle app fornite con il tuo telefono.

Secondo il canale Telegram di Google Camera Port Updates, le fotocamere ausiliarie non sono più accessibili al di fuori dell’app della fotocamera di OnePlus a partire da OxygenOS 12. Ciò significa che se hai installato una mod di Google Camera sul tuo telefono OnePlus con Android 12, potresti utilizzarla solo con la fotocamera principale.

L’aggiornamento OxygenOS 12 che porta questa modifica ha già acceso il dibattito tra gli appassionati per una serie di motivi. Non solo l’update porta effettivamente il software ColorOS di Oppo con alcune modifiche specifiche di OnePlus, ma è anche pieno di problemi, spingendo OnePlus a sospendere la distribuzione.

Questa restrizione della fotocamera ausiliaria è presente anche nei telefoni Oppo con tecnologia ColorOS. Sebbene ciò sia negativo, è possibile che la modifica sia stata apportata di proposito.