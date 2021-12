Mancano ormai pochissimi giorni al debutto ufficiale del nuovo smartphone di casa Honor e oggi giorno aumentano i rumors e le indiscrezioni. In particolare, nel corso di queste ore è stata pubblicata in rete una immagine renders ritraente il modulo fotografico posteriore di Honor X30.

Honor X30: un renders ci rivela il design del modulo fotografico

Al momento abbiamo già numerose informazioni riguardanti il prossimo smartphone di punta di casa Honor. Nonostante questo, come già accennato, nel corso delle ultime ore è stata pubblicata una nuova immagine renders.

Nello specifico, l’immagine in questione ritrae la parte posteriore dello smartphone e in particolare il modulo fotografico. Osservando il render, possiamo quindi notare come Honor X30 sarà dotato di un modulo fotografico di forma pressoché circolare. Una soluzione già adottata dall’azienda in passato e molto simile a quanto fatto sullo scorso Honor Magic 3. Dall’immagine possiamo poi osservare la presenza di tre sensori fotografici più un flash LED, anche se al momento non abbiamo dettagli più specifici.

Il nuovo Honor X30 sarà uno smartphone di fascia media. Sotto al cofano ci sarà infatti il processore Snapdragon 695 5G. Sul fronte, invece, troveremo un display con tecnologia IPS LCD e con un refresh rate da 120Hz. Vi ricordiamo che l’azienda ha già annunciato due altri device di questa serie, cioè Honor X30i 5G e Honor X30 Max. Il primo, in particolare, ha un display IPS LCD da 90Hz e il processore MediaTek Dimensity 810 5G. Anche il secondo device ha lo stesso display, ma il processore in questo caso è il MediaTek Dimensity 900 5G.