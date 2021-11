La grande mole di funzioni presenti in WhatsApp ha certamente portato gli utenti ad allontanarsi da ogni forma di concorrenza in questi anni. La grandissima piattaforma in verde ha migliorato sé stessa con molti aggiornamenti, riuscendo anche a superare alcuni limiti ormai conosciuti.

In tanti però vogliono sempre qualcosa di più ed infatti in questo caso ecco che subentra un bisogno: quello di non essere disturbati. Infatti capita molto spesso che gli utenti scelgano di non entrare in WhatsApp a causa dei soliti disturbatori che appena scovano un utente online, non esitano a contattarlo. Ma in che modo si può evitare una rottura di scatole del genere magari non dando traccia neanche con l’ultimo accesso registrato? A quanto pare è tutto molto semplice anche se qualcuno sarebbe ancora scettico in merito.

WhatsApp: solo in questo modo potete evitare di farvi vedere in chat quando entrate, ecco come fare

Cercavate un metodo che potesse nascondervi dagli utenti che non attendono altro che voi in chat? Avete paura di leggere un messaggio in arrivo per colpa loro? Il metodo per evitare tutto ciò esiste, ed è ovviamente, oltre che legale, anche gratuito.

Si tratta di un’applicazione ormai celebre nel panorama delle app che prende il nome di Unseen. Già dal nome, in molti si saranno fatti un’idea abbastanza chiara. Quest’app permette di intercettare mediante un’altra piattaforma, i messaggi in arrivo su WhatsApp. In questo modo, leggendoli senza aprire proprio WhatsApp, gli utenti non figureranno mai online e di conseguenza non aggiorneranno neanche l’ultimo accesso.