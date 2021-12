Nel corso delle ultime ore la nota azienda automobilistica Renault ha colto tutti di sorpresa facendo un importante annuncio. È stato infatti svelato il teaser ufficiale di un nuovo SUV che andrà a sostituire l’attuale Renault Kadjar, ovvero il nuovo Renault Austral.

Renault svela ufficialmente un teaser del nuovo SUV Renault Austral

Un annuncio molto importante quello del noto marchio automobilistico Renault. Come già accennato, infatti, l’azienda ha rivelato in queste ore l’arrivo nei prossimi mesi di un nuovo SUV che sostituirà l’attuale modello Renault Kadjar.

Il nome prescelto dall’azienda per questo nuovo veicolo è Renault Austral: “Austral rimanda anche ai colori e al calore dell’emisfero sud. È un nome che invita al viaggio ed è perfetto per un SUV. Ha una fonetica armoniosa, equilibrata e facile da pronunciare per tutti, un nome internazionale.”

Dall’immagine teaser ufficiale pubblicata in queste ore purtroppo non risulta visibile nessun dettaglio di rilievo, fatta eccezione per il solo nome Austral. Quello che sappiamo è che il nuovo SUV a marchio Renault si poggerà sulla piattaforma CMF, ovvero la stessa dell’attuale Nissan Qashqai.

Pochissime informazioni, quindi, per il momento. L’azienda ha comunque comunicato che il nuovo Renault Austral debutterà ufficialmente durante la primavera del 2022. Fino ad allora, emergeranno sicuramente nuovi dettagli. Tra le caratteristiche, comunque, immaginiamo che non mancheranno di certo svariate tecnologie, come il supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto e un’ampia strumentazione digitale. Dal punto di vista delle prestazioni, invece, è molto probabile che l’azienda opterà per la presenza di motorizzazioni con tecnologia ibrida.