Renault Austral 2025: il restyling che cambia tutto

Il SUV francese cambia volto. Renault ha deciso di dare alla Austral un’identità ancora più forte, in linea con gli ultimi modelli della gamma. Il frontale si rinnova completamente, creando un look del tutto nuovo. Il paraurti assume un aspetto più sportivo, mentre la calandra presenta un disegno rivisto, sempre più audace e ancor più dinamico. I nuovi fari a LED orizzontali, con luci diurne a forma di freccia, regalano poi al design un tocco futuristico. Un’evoluzione che richiama quella della recente Renault Espace. Anche la zona posteriore non rimane indifferente al cambiamento. La Renault ha applicato piccole ma efficaci modifiche al portellone e una nuova grafica per i gruppi ottici aggiornano lo stile del SUV. Arrivano poi nuove colorazioni, tra cui l’elegante Ultramarine Blue e il sofisticato Satin Pearl White, riservato all’esclusivo allestimento Esprit Alpine.

Motori efficienti e potenza elettrificata per il SUV Renault

Renault punta tutto sull’ibrido, nessun motore diesel stavolta. La prima variante è la Mild Hybrid, con un motore 1.2 turbo a tre cilindri da 160 CV, perfetto per chi cerca un buon equilibrio tra prestazioni e consumi contenuti. Chi vuole il massimo dell’ibridazione può optare per la versione E-Tech Full Hybrid. Essa combina un 1.2 turbo benzina da 130 CV con un motore elettrico da 70 CV. Un secondo motore elettrico da 34 CV funge da generatore, mentre la batteria da 2 kWh assicura una guida più fluida e consumi ridotti. La potenza complessiva arriva a 200 CV, rendendo la guida brillante e reattiva. Renault promette anche un consumo ottimizzato, ideale per chi percorre molti chilometri senza rinunciare al comfort e al piacere di guida.

Interni più tech

L’abitacolo della Renault diventa più raffinato e tecnologico. I nuovi sedili anteriori garantiscono maggiore comfort e supporto laterale. I materiali migliorano, con rivestimenti in tessuto riciclato per le versioni Evolution e Techno. Anche l’isolamento acustico viene perfezionato, con nuove guarnizioni delle portiere e vetri laminati per la versione Esprit Alpine. Il vero salto di qualità si trova però nella tecnologia. Per la prima volta, la Renault Austral introduce un sistema di riconoscimento del conducente, che adatta automaticamente sedili, specchietti e preferenze multimediali. La strumentazione digitale include un display da 12,3 pollici, mentre l’infotainment, basato su Android Automotive, offre schermi fino a 12,3 pollici e supporto per Apple CarPlay e Android Auto. Il SUV Renault non delude nemmeno sul fronte sicurezza, con ADAS di Livello 2 per una guida assistita avanzata. Arriverà prima dell’estate, ma il prezzo resta ancora un mistero.