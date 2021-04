La nota casa automobilistica Nissan ha da poco avviato anche in Italia gli ordini della sua nuova Nissan Qashqai. Il crossover, in particolare, sarà distribuito in diverse versioni con allestimenti differenti. Tra questi, ci saranno Visia, Acenta, Business, N-Connecta, Tekna e Tekna+.

Come già accennato, la nuova versione del famoso crossover targato Nissan sarà disponibile all’acquisto in diverse versioni costituite da differenti allestimenti. Il primo è denominato Visia ed include Intelligent Cruise Control, fari a led, retrovisori esterni riscaldabili, sensori di parcheggio posteriori, il sistema di avviso e prevenzione di abbandono involontario di corsia, il sistema di avviso di rischio collisione frontale, riconoscimento dei segnali stradali, il sistema di assistenza per le partenze in salita, il selettore modalità di guida, il volante regolabile in altezza e profondità e tanto altro.

L’allestimento Acenta include in aggiunta i cerchi il lega da 17 pollici, il rivestimento in pelle del volante e del pomello del cambio, l’apertura della portiera con pulsante, specchietti ripiegabili automaticamente, il climatizzatore automatico in due zone, un porta bicchieri integrato nel bracciolo posteriore, tergicristalli con sensore automatico per rilevare la pioggia, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto con display da 8 pollici e il supporto lombare sedile guida.

L’allestimento Business vanta in aggiunta NissanConnect, ovvero un nuovo sistema multimediale, con un display più grande di 9 pollici, una telecamera a 360 gradi (Aroud View Monitor), i fendinebbia con luce LED e la basetta per ricaricare in modalità wireless lo smartphone. L’allestimento N-Connecta porta invece con sé il sistema multimediale NissanConnect con un display da 9 pollici più un display più un quadro strumento di tipo TFT da 12.3 pollici con navigatore con mappe TomTom Premium Live Traffic, porte USB, specchietto retrovisore interno auto-oscurante, bagagliaio modulare e sensori di parcheggio anteriori.

L’allestimento Tekna offre invece l’apertura del bagagliaio senza l’ausilio delle mani, cerchi in lega da 19 pollici, fari LED con abbaglianti adattativi, l’Head-up display da 10,8′ pollici e sistemi di assistenza alla guida ProPilot. Tekna+ è infine l’allestimento di fascia più alta e include cerchi in lega da 20 pollici, fendinebbia LED, apertura della portiera senza chiavi, sedili con funzione massaggiante, impianto audio Bose con 10 altoparlanti e tetto panoramico.

Per quanto le prestazioni, sarà presente un motore a benzina 1.3 DiG-T Mild Hybrid 12 V con potenza da 140 CV e158 CV.