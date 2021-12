Le sorprese con Tesla non mancano mai e, senza alcun preavviso, l’azienda di Elon Musk ha messo in vendita un nuovo veicolo. Il nuovo Cyberquad for Kids è un quad elettrico pensato per essere utilizzato, come dice il nome stesso, dai bambini.

Le forme ricordano la versione in miniatura di Cyberquad, il veicolo ATV elettrico pensato per essere abbinato a Cybertruck. Come si legge sulla pagina ufficiale, il quad è caratterizzato da un telaio realizzato interamente in acciaio, sedile imbottito e sospensioni regolabili.

Non mancano i freni a disco sul posteriore e una barra LED come indicatore di frenata. La batteria agli ioni di litio permette fino a 24 chilometri di autonomia ad una velocità massima di 16 chilometri orari. Il quad è pensato per piccoli utenti dagli 8 anni in su con genitori intenzionati a sborsare 1.900 dollari per acquistarlo.



Tesla ha messo in commercio il nuovo Cyberquad, un quad elettrico pensato per i bambini

Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk — Franz von Holzhausen (@woodhaus2) December 2, 2021

A mostrare le potenzialità di Cyberquad ci ha pensato Franz von Holzhausen, capo designer di Tesla. Nel filmato pubblicato su Twittersi possono vedere lui e i suoi figli divertirsi con il veicolo elettrico su tutte le tipologie di terreno.

Nonostante il quad sia pensato per i bambini, può sopportare il peso di un adulto fino a 68 chilogrammi. Per garantire la sicurezza alla guida, i genitori possono impostare anche il limite della velocità a 8 chilometri orari.

La ricarica completa della batteria avviene in circa 5 ore e il consumo ovviamente varia a seconda della velocità e del peso da spostare. Gli utenti intenzionati ad acquistarlo dovranno prestare attenzione alle tempistiche di spedizioni. Il sito ufficiale indica un tempo di attesa tra le 2 e le 4 settimane, quindi potrebbe arrivare dopo Natale nel caso in cui fosse un regalo.