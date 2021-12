La serie di GTA sta vivendo un momento di particolare fermento. Da un lato abbiamo il lancio di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition e i numerosi problemi in fase di soluzione.

Dall’altro invece abbiamo GTA Online che continua ad attirare tantissimi giocatori. Per mantenere la community sempre attiva, Rockstar Games rilascia continuamente contenuti aggiuntivi per introdurre nuove meccaniche di gioco.

L’ultimo DLC è stato Los Santos Tuners che ha fatto il proprio debutto questa estate. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, gli sviluppatori si stanno preparando al rilascio del nuovo DLC per il titolo.

Il nuovo DLC di GTA Online potrebbe arrivare a metà mese

Better allocate some time off for the DLC release on Dec 14th. https://t.co/btaXORirNZ — Tez2 (@TezFunz2) December 2, 2021

Come confermato da TezFunz2, il lancio sembra essere imminente. In particolare, la data prevista è il 14 dicembre, quindi mancano meno di due settimane. Il leaker infatti è sempre molto ben informato sul mondo di GTA Online e le sue anticipazioni si sono sempre rivelate esatte.

Inoltre, sempre dalla medesima fonte, è emerso come il nome in codice del DLC sia Fixers. Le indicazioni lasciano intendere che arriveranno nuove missioni simili a quelle presenti in Los Santos Tuners. In particolare ci saranno di Contratti da portare a termine divisi in colpi di preparazione e colpo finale.

Ci saranno alcuni volti noti che faranno il proprio debutto su GTA Online come il cantate Dr.Dre e probabilmente uno dei protagonisti di GTA V. Infine, il DLC sarà incentrato sulla musica quindi potrebbero fare il proprio debutto tantissime nuove canzoni o musicisti che faranno richieste e proporranno missioni ai giocatori.