ALI Technologies ha presentato con orgoglio al mondo la nuova XTurismo Limited Edition. Si tratta di una hoverbike, quindi una moto volante, in grado di raggiungere i 100km/h restando sospesa in aria.

Nonostante la seduta tipica di una motocicletta, il resto della scocca ricorda più quella di un drone. La XTurismo Limited Edition è spinta da un sistema ibrido che unisce il motore a combustione interna ad un sistema di motori elettrici.

La potenza combinata permette alle eliche di sollevare l’intera hoverbike più un carico massimo di 100kg. La velocità massima raggiungibile è, come precedentemente indicato, di 100km/h per una autonomia compresa tra 30 e 40 minuti di volo. I pattini posti nella parte inferiore permettono di facilitare l’atterraggio che quindi può avvenire in varie condizioni.

XTurismo Limited Editionè la prima hoverbike al mondo con buone prospettive produttive

Il progetto portato avanti da ALI Technologies è pionieristico. Infatti, al momento non esiste una normativa in grado di regolamentare questo tipo di veicoli ma siamo certi che la situazione cambierà a breve.

Daisuke Katano, CEO dell’azienda, ha confermato che l’impatto di XTurismo Limited Edition sarà rivoluzionario. La moto volante potrebbe cambiare il modo di spostarsi soprattutto in caso di emergenza. Capita spesso che i veicoli su ruote non possano intervenire a causa delle condizioni stradali. In questo caso l’utilizzo di una hoverbike potrebbe garantire un rapido intervento e il salvataggio di molte vite.

Al momento non è chiaro il destino di XTurismo Limited Edition. La moto volante potrebbe presto entrare in produzione ma il prezzo non sarà propriamente abbordabile. Le prime stime indicano un costo di circa 600.000 euro per i primi modelli.