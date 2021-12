Il noto produttore di smartphone Motorola ha già in programma di annunciare ufficialmente a dicembre due nuovi smartphone. Si tratta dei prossimi Motorola Moto Edge S30 e Motorola Moto Edge X30. Tuttavia sembra che arriverà anche un altro smartphone il quale si contraddistinguerà per la presenza di una selfie camera in-display.

Anche Motorola presenterà a breve il suo primo smartphone con fotocamera per i selfie nel display

La fotocamera anteriore integrata nei display è una tecnologia non ancora molto diffusa. Al momento, infatti, sono pochi gli smartphone dotati di questa feature, tra i quali troviamo il Samsung Galaxy Z Fold 3, lo ZTE Axon 20 e lo Xiaomi Mi Mix 4.

Tuttavia, questa tecnologia continuerà a specializzarsi e a diffondersi su un numero più ampio di dispositivi. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è emerso che anche il noto produttore Motorola presenterà uno smartphone con una fotocamera anteriore integrata e nascosta al di sotto del display.

Nello specifico, a rivelarlo è stato il noto leaker Digital Chat Station. Il leaker, però, non ha rivelato ancora altri dettagli riguardanti soprattutto le presunte specifiche tecniche. Staremo a vedere come Motorola implementerà questa tecnologia. Nel frattempo, vi ricordiamo che sul nostro sito web e sul nostro canale YouTube potete trovare la recensione completa di Motorola Edge 20. Questo smartphone si caratterizza, in particolare, per la presenza di un ampio display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.7 pollici. Oltre a questo, vanta poi la presenza del processore Snapdragon 778G di casa Qualcomm e presenta infine un comparto fotografico con un sensore fotografico principale da 108 megapixel.