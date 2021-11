Android: 18 app del Play Store sono diventate gratis, ecco quali

Il mondo Android diventa sempre più appetibile anche per coloro che prima erano abbastanza diffidenti nei suoi confronti. Il robottino verde è diventato il sistema operativo più utilizzato al mondo e proprio oggi mette altra carne al fuoco. Ci sono infatti numerosi titoli a pagamento che sul Play Store di Google sono diventati gratis. Questa promozione però non andrà avanti per molto. Si tratta infatti di diversi titoli che in realtà costano, essendo applicazioni e giochi molto gettonati. L’obiettivo è fare un regalo ai propri utenti, e su questo Android è di certo il miglior sistema operativo.

Per avere anche le migliori offerte da parte di un colosso come Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: questi titoli a pagamento del Play Store possono essere scaricati in maniera gratuita ma solo per adesso

La lista in basso evidenzia i link diretti per effettuare il download dal Play Store di tutti i titoli che fino a qualche giorno fa risultavano a pagamento. Gli utenti Android avranno questa opportunità per qualche giorno, dopodiché molti dei contenuti in questione ritorneranno al loro stato originale.