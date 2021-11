È disponibile un nuovo aggiornamento di sistema per i telefoni Pixel. Se ti stai chiedendo quale versione sia, arriva dopo la build finale di Android 12 che è stata rilasciata il mese scorso. La build includeva la patch di sicurezza per novembre. Secondo quanto riferito, alcuni possessori di telefoni Pixel hanno ricevuto una notifica che informa che una nuova OTA è pronta.

L’OTA non è più disponibile da questo momento. Google ha detto che ha risolto il problema, dunque, se ricevi una notifica sulla disponibilità di un aggiornamento di Android 12, ignora. Sembra essere un errore, quindi non preoccuparti di dover aggiornare di nuovo. Se il tuo Pixel 3a su Pixel 5a non è ancora aggiornato ad Android 12, puoi farlo ora. Assicurati di avere più di 1,5 GB di spazio di archiviazione gratuito affinché l’aggiornamento funzioni correttamente.

Android 12 è atteso sui device Galaxy S21 e altri dispositivi

Se vedi una nuova OTA oggi, puoi scegliere di ignorarla. È fondamentalmente la stessa versione di Android 12 rilasciata in precedenza. Altri dicono anche che sembra essere un’esclusiva di Verizon, ma Google l’ha lanciato accidentalmente e sembra essere un errore da parte del team di sviluppatori, quindi non c’è effettivamente un nuovo aggiornamento da scaricare.

Gli sviluppatori Android sembrano essere impegnati a lavorare su diversi aggiornamenti e versioni di Android 12. I telefoni Pixel sono pronti per ricevere il nuovo Android. Altri OEM hanno anche annunciato modifiche correlate su alcuni dei loro telefoni di punta. Sappiamo che arriverà sui dispositivi Xiaomi e Redmi, sulle serie ASUS ZenFone e ROG Phone, Samsung Galaxy S21 e altri dispositivi OPPO e Realme ma al momento non si conoscono le tempistiche.