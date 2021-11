Netflix lancerà una nuova funzionalità ispirata a TikTok che si rivolge specificamente ai suoi spettatori più giovani questa settimana, secondo Bloomberg. Secondo quanto riferito, il gigante dello streaming sta lanciando ‘Kids Clips’ sulla sua app iOS, che mostrerà brevi video clip dalla sua libreria di programmi per bambini per aiutare i giovani spettatori a trovare qualcosa da guardare.

Bloomberg afferma che la funzione si basa su Fast Laughs, il feed comico lanciato all’inizio di quest’anno, e avrà l’aspetto del noto feed di TikTok. Al momento, però, non sappiamo quando la funzionalità sarà rilasciata e se sarà esclusiva per gli Stati Uniti o sarà disponbile per gli utenti globali.

Netflix: il nuovo feed sarà rivolto ai più giovani

A differenza di Fast Laughs, tuttavia, i video di Kids Clips saranno orizzontali anziché verticali e occuperanno l’intero schermo. Inoltre, i bambini potranno visualizzare solo da 10 a 20 clip alla volta. Netflix aggiungerà nuove clip ogni giorno in base agli spettacoli e ai film attuali disponibili sulla piattaforma, nonché a quelli futuri previsti per arrivare sul servizio.

Entrambe le funzionalità fanno parte degli sforzi dell’azienda per combattere l’affaticamento decisionale, che affligge molti dei suoi abbonati. Netflix ha anche lanciato una funzione di riproduzione casuale chiamata Play Something a ottobre per aiutare gli spettatori a trovare qualcosa da guardare in base ai loro schemi di visualizzazione senza dover scorrere all’infinito l’app.

Netflix fa ancora riferimento a Kids Clips come un ‘test’, ha detto Bloomberg, e non sarà ancora disponibile per tutti i suoi utenti. Per ora, è disponibile in mercati selezionati, inclusi Stati Uniti, Canada, Australia, Irlanda e paesi dell’America Latina.