Secondo Nils Ahrensmeier di TechnikNews, Motorola si sta preparando a lanciare il suo prossimo dispositivo di punta basato sulla prossima piattaforma Snapdragon premium di Qualcomm. Il chipset sarà probabilmente soprannominato Snapdragon 898 e alimenterà molti dei migliori telefoni Android nel 2022.

Si dice che il dispositivo abbia un display OLED FHD+ da 144Hz e due fotocamere da 50MP sul retro. Si dice che uno di questi sia lo stesso sensore dell’Huawei P50, mentre l’ultrawide potrebbe essere il Samsung JN1. Le fotocamere saranno completate con un terzo sensore terziario da 2 MP e una fotocamera frontale per selfie con un’enorme risoluzione di 60 MP e registrazione 4K.

Motorola potrebbe presentare lo smartphone al Tech Summit

Internamente, il Motorola Edge 30 Ultra dovrebbe avere 128 o 256 GB di spazio di archiviazione e 8 o 12 GB di RAM. C’è anche sub-6 5G, Bluetooth 5.2 ed eseguirà Android 12. Sfortunatamente, è classificato solo IP52 e non c’è nessuna parola sul supporto NFC, che non è sempre scontato con i telefoni Motorola. Inoltre, dovrebbe essere aggiornato almeno ad Android 13, ma non è chiaro quanto sarà supportato il device in termini di aggiornamento.

Finora, il dispositivo sembra ragionevolmente interessantee, per molti versi, sarebbe il migliore Motorola Edge (2021) di quest’anno con un chipset di punta, anche se ovviamente, non abbiamo conferme ufficiali da parte della società e non sappiamo quando sarà presentato al pubblico. Qualcomm si sta preparando per il suo Tech Summit alla fine di questo mese, dove svelerà la sua nuova piattaforma Snapdragon e Motorola dovrebbe partecipare, quindi probabilmente ne sentiremo di più nelle prossime settimane.