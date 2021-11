TIM si presenta in questi mesi come la nuova frontiera nel campo della streaming tv. La piattaforma TIMvision mai come in questa stagione è in grado di offrire a tutti i clienti un pacchetto di contenuti molto ampio, con la presenza di eventi calcistici e sportivi di primo rilievo.

TIM, anche Netflix nelle offerte per calcio e sport

La principale partnership siglata da TIMvision è senza ombra di dubbio quella con DAZN. Nella nuova offerta base per la piattaforma streaming, gli abbonati di TIM potranno accedere a tutte le partite della Serie A in streaming. L’offerta base del gestore italiano si completa ovviamente anche con i contenuti propri ed esclusivi di TIMvision, che contemplano serie tv e film sia di produzione italiana che internazionali.

La promozione di TIM nel campo della tv streaming assicura agli abbonati anche la Champions League. Il gestore italiano oltre all’accesso su DAZN ha anche siglato un’importante partnership di collaborazione con Mediaset. I clienti che attivano quindi un pacchetto per TIMvision al tempo stesso potranno attivare un profilo utile per la piattaforma Mediaset Infinity+.

Il costo dell’offerta base di TIM per lo streaming è di 29,99 euro. Nel pacchetto è prevista anche la dotazione del TIMvision Box senza costi aggiuntivi. In questo mese di Novembre, inoltre, TIM assicura un’ulteriore regalo a tutti i suoi clienti del settore streaming. In aggiunta al calcio ed allo sport, sempre incluso nel prezzo, ci saranno anche i contenuti di Netflix. L’accesso alla migliore piazza per film e serie tv sarà completamente gratuito.