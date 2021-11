Telegram è uno dei migliori servizi di messaggistica in circolazione e aggiunge nuove funzionalità e opzioni a un ritmo incredibile. Il servizio ha aggiunto nuovi temi di chat e registrazioni di livestream video/audio il mese scorso e ora è in arrivo un altro aggiornamento con ancora più funzionalità. Telegram sta ora lanciando un altro aggiornamento, la versione 8.2, che si concentra principalmente sulla gestione dei media e sull’applicazione iOS.

‘Ogni utente di Telegram ha spazio di archiviazione cloud illimitato’, ha affermato la società in un post sul blog, ‘e ogni chat ha una pagina Shared Media che mostra tutte le foto, i video, i file e la musica che sono stati inviati lì. Abbiamo aggiunto una nuova barra della data sul lato della pagina, che puoi trascinare su e giù per scorrere più velocemente i media condivisi. La nuova pagina può anche essere ingrandita e ridotta per uno scorrimento più semplice, in modo simile all’app Foto iOS e Google Foto. Telegram sta anche aggiungendo una nuova Vista calendario per i media, che mostra le tue foto e i tuoi video in cima a un calendario.

Telegram 8.2 si concentra sulle funzionalità di iOS

Telegram ha anche migliorato i gruppi e i canali con una nuova impostazione di ‘richiesta di approvazione dell’amministratore’, che offre agli amministratori un maggiore controllo su chi è in grado di unirsi e vedere le chat. Anche i link di invito possono avere nomi specifici, quindi è più facile dire da dove è arrivato qualcuno.

Infine, l’app Telegram per iOS sta ricevendo alcuni miglioramenti propri. I tempi di transito ora vengono visualizzati quando qualcuno condivide la propria posizione, i sottotitoli dei media sono più facili da gestire e le impostazioni sono state aggiornate per adattarsi meglio all’aspetto di iOS 15. Telegram ha affermato: ‘La sezione Dispositivi ora ti offre una panoramica più chiara del tuo sessioni attive con nuove icone: tocca qualsiasi dispositivo per vedere maggiori dettagli o disconnettiti da esso da remoto.

Il nuovo aggiornamento è ora disponibile su Apple App Store e Google Play Store.