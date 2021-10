Apple ha rilasciato un nuovo video ‘Shot by iPhone 13 Pro‘ che mostra come la nuova serie di telefoni premium di Apple ti dà la possibilità di filmare video utilizzando gli strumenti utilizzati dai registi di Hollywood. La modalità cinematografica ne è un esempio in quanto aggiunge profondità di campo ai tuoi video durante le riprese o in seguito durante la modifica delle clip.

Il video mostra effetti speciali che corrispondono a qualsiasi cosa girata per un thriller fantascientifico ad alto budget, ma in realtà sono stati registrati su iPhone 13 Pro. Anche gli effetti speciali non sono stati generati utilizzando i computer. Ad esempio, le nuvole viste in una scena sono state create utilizzando l’imbottitura di cuscini. Altri effetti, come quelli usati per sfoggiare Hyperspeed, sono stati realizzati utilizzando acqua e luci colorate.

iPhone 13 Pro è l’ultimo arrivato in casa Apple

Il video è stato mostrato su un grande schermo di proiezione e il riflesso dello schermo del casco di un attore è stato registrato per rendere la scena ancora più realistica. Anche le capacità migliorate di iPhone 13 Pro di girare video in un ambiente con scarsa illuminazione aiutano a vendere l’effetto al pubblico.

Per creare l’aspetto dello spazio esterno e di altri pianeti, sono state proiettate diapositive su cupole per dare a questi ‘pianeti’ un aspetto sferico quando la fotocamera del telefono è posizionata attorno ad essi. L’effetto ‘fluttuante’ dell”antigravità’ utilizza le capacità di messa a fuoco della modalità cinematografica di iPhone 13 Pro per spostare l’attenzione dello spettatore tra rocce galleggianti e un astronauta.

Potete provare anche voi a creare il vostro video ‘Hollywoodiano’.