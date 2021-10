Ci aspettiamo che la serie Samsung Galaxy Tab S8 esca allo scoperto all’inizio del 2022 e negli ultimi giorni abbiamo avuto un’idea di come saranno i tablet negli ultimi render non ufficiali. In particolare, l’attenzione è caduta sull’edizione Tab S8 Ultra.

Per gentile concessione di 91mobiles e OnLeaks, possiamo dare uno sguardo dettagliato e ad alta risoluzione al tablet Tab S8 più grande e costoso. In particolare, sembra che Samsung abbia deciso di mettere una tacca di visualizzazione nella parte superiore dello schermo.

Quella tacca ospita la fotocamera selfie e significa che le cornici attorno al resto dello schermo possono essere più sottili, a quanto pare. Le voci indicano che lo schermo avrà una dimensione enorme di 14,6 pollici (rispetto agli 11 pollici per il Tab S8 e 12,4 pollici per la scheda S8 Plus).

And, following my #Samsung #GalaxyTabS8 leak, now comes your very first look at the MASSIVE #GalaxyTabS8Ultra! (360° video + stunning 5K renders + dimensions)

On behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/jEPtgn1jvc pic.twitter.com/iCmZuSdvWE

— Steve H.McFly (@OnLeaks) October 23, 2021