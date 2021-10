Il prossimo evento Apple avrà tra i suoi protagonisti anche la nuova generazione di iPhone SE e secondo alcune voci provenienti dalla Cina si tratterà dell’ultimo smartphone del colosso di Cupertino dotato di un display LCD. MyDrivers afferma, inoltre, che il prossimo iPhone SE 3 avrà un design che riprenderà quanto già proposto da Apple con il suo iPhone XR.

iPhone SE 3 somiglierà all’iPhone XR: ecco le ultime voci sul dispositivo Apple!

Nel 2022 Apple presenterà al pubblico il suo iPhone SE di terza generazione. Il dispositivo è stato più volte menzionato dalle indiscrezioni riguardanti i futuri prodotti del colosso di Cupertino ma le informazioni sullo smartphone continuano ad essere carenti.

Soltanto negli ultimi giorni il sito cinese MyDrivers è tornato a parlare dell’iPhone SE 3 riferendo che si tratterà dell’ultimo iPhone con display LCD. La fonte afferma, inoltre, che il design del dispositivo riprenderà quanto proposto dall’iPhone XR e che sarà dotato di Touch ID. Il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sarà probabilmente inserito nel Tasto Home. Analisti come Ming-Chi Kuo e leaker come Jon Prosser avevano precedentemente affermato che tra le possibili novità vi sarebbe potuto essere lo spostamento del Touch ID nella parte laterale dello smartphone, in corrispondenza del pulsante di accensione del dispositivo ma potrebbe non essere così.

Nei primi mesi del prossimo anno il colosso di Cupertino procederà con la presentazione ufficiale del dispositivo svelando ogni dettaglio ma l’attesa potrebbe essere animata da un aumento delle indiscrezioni. Nei prossimi giorni, dunque, potrebbero emergere maggiori dettagli!