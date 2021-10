WhatsApp: così entrate da invisibili in chat gratis, ecco il trucco

Ogni volta che si parla di applicazioni interessanti e soprattutto Utili ogni giorno, si discute anche della loro sicurezza e privacy. Una su tutte è WhatsApp, la principale piattaforma di messaggistica istantanea che tutto il mondo ormai utilizza da diversi anni.

È questa la soluzione migliore nel mondo dei messaggi, soprattutto perché integra al suo interno tante altre funzioni. Tantissime persone all’interno di WhatsApp hanno quindi la loro storia di vita, con conversazioni imprescindibili e talvolta talmente private da aver paura che qualcuno possa leggerle. Proprio dal punto di vista della privacy WhatsApp a migliorato tanto negli anni la sua applicazione, permettendo agli utenti di stare tranquilli in qualsiasi caso. Qualcuno ha provato anche ad utilizzare applicazioni di terze parti per un ulteriore passo in avanti sulla privacy, ottenendo ottimi risultati. Secondo quanto descritto da alcuni utenti, esisterebbe una nuova applicazione che vi permetterebbe addirittura di entrare in chat leggendo tutto ma senza farvi vedere online.

WhatsApp: grazie alla nuova applicazione leggerete tutti i messaggi ma senza essere online

Capita a tutti di non entrare in chat e leggere i messaggi per evitare di segnare l’ultimo accesso o magari di farsi vedere online. Sarebbe però finalmente arrivata la soluzione grazie all’applicazione che prende il nome di Unseen, la quale è gratuita per tutti.

Basterà infatti utilizzare questo nuovo applicativo per ricevere esternamente a WhatsApp tutti i messaggi ad essa attribuibili. Potrete dunque leggerli all’interno di questa nuova applicazione senza dover figurare online e di conseguenza senza aggiornare il vostro ultimo accesso.