A volte sono le piccole funzionalità che mancano nell’uso quotidiano di WhatsApp, ma che hanno un enorme impatto sulla tua vita. Lo status di “ultimo online” è proprio una di queste funzioni che riceverà presto un’importante novità. Presto sarai in grado di renderti invisibile a persone selezionate e loro non se ne accorgeranno nemmeno.

WhatsApp ti dà la possibilità di vedere quando un contatto è stato online l’ultima volta. Questo può diventare un problema in determinate situazioni, motivo per cui puoi scegliere se tutti su WhatsApp possono ricevere queste informazioni o solo i tuoi contatti.

WhatsApp: la nuova funzione non è ancora attiva

Spesso anche questo non basta, perché a volte non si desidera che un determinato contatto riceva queste informazioni. Quindi devi disattivare completamente queste informazioni ma la funzionalità cambierà presto. Gli addetti ai lavori di WhatsApp di WABetaInfo hanno scoperto in entrambe le versioni di prova di WhatsApp per Android e iOS che presto sarà disponibile un’opzione aggiuntiva.

Quindi non solo potrai scegliere tra ‘Tutti’, ‘I miei contatti’ e ‘Nessuno’, ma anche ‘I miei contatti tranne …’. La nuova funzione WhatsApp è attualmente ancora in fase di sviluppo e non ancora disponibile nelle versioni pubblicamente accessibili del messenger. Inoltre, gli addetti ai lavori non sanno esattamente a che punto WhatsApp sia con lo sviluppo e quando verrà rilasciata la funzione.

Di recente, le piattaforme di Zuckerberg sono state indisponibili per diverse ore con gli utenti che non potevano utilizzare i servizi WhatsApp, Facebook e Instagram. Le cose sembrano essere tornate alla normalità e non si notano particolari rallentamenti nell’utilizzo quotidiano. Dopo il down, Instagram ha presentato anche Instagram Video.