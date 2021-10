Qualche mese fa il noto produttore cinese Realme ha presentato ufficialmente per il mercato indiano un nuovo membro della famiglia Realme 8. Stiamo parlando di Realme 8i e ora l’azienda ha confermato ufficialmente il suo arrivo anche per il mercato europeo.

Realme conferma ufficialmente l’arrivo in Europa del medio di gamma Realme 8i

Realme 8i è un altro membro della famiglia 8 dell’azienda ed è stato ormai annunciato ufficialmente da qualche settimana in India. Tuttavia, come già accennato, sembra che sia arrivato il momento di vederlo arrivare anche dalle nostre parti. Nel corso delle ultime ore, infatti, il vice presidente di Realme, Madhav Sheth, ha confermato ufficialmente il suo arrivo per il mercato europeo tramite alcune immagini teaser postate sulle varie piattaforme social. In particolare, si terrà un evento di presentazione ufficiale il prossimo 14 ottobre.

L’azienda ci tiene a precisare che questo sarà il primo smartphone in Europa ad avere sotto al cofano il nuovo SoC MediaTek Helio G36. Per quanto riguarda il possibile prezzo, immaginiamo che possa aggirarsi attorno ai 160-180 euro. Staremo a vedere. Vi ricordiamo che Realme 8i è uno smartphone di fascia media che può vantare la presenza di un ampio display con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Oltre a questo, lo smartphone può contare su un’ottima autonomia grazie alla batteria da 5000 mAh. Il comparto fotografico è invece costituito da tre fotocamere posteriori con un sensore fotografico principale da 50 megapixel. La connettività include poi il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.1, il GPS con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS e una porta USB Type C 2.2.