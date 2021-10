Da diverse settimane ormai, WindTre propone ai clienti Iliad e MVNO un pacchetto di offerte davvero interessante che comprende tre differenti opzioni disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese.

Le tariffe proposte dal gestore sono: la WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition, la WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital e la WindTre GO 100 Special + Digital Limited Edition.

WindTre GO: costi, attivazione e contenuti delle tre offerte!

Le tre offerte WindTre GO possono essere attivate gratuitamente tramite il sito ufficiale del gestore ma soltanto dai clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

La WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition è la versione adeguata per tutti i clienti che non necessitano di quantità esorbitanti di Giga di traffico dati. A soli 7,99 euro al mese, infatti, permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione. I clienti possono affrontare il costo di rinnovo tramite credito residuo.

La WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital è disponibile al costo di 7,99 euro al mese, in questo caso la spesa dovrà essere affrontata tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti possono attivarla gratuitamente e ottenere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

Andando incontro a una spesa mensile di 9,99 euro, da sostenere tramite credito residuo, i nuovi clienti hanno a disposizione anche la WindTre GO 100 Special + Digital Limited Edition. L’offerta permette di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione.