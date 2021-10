L’operatore telefonico WindTre ha da poco aggiornato la sua serie di offerte denominate Di Più riservate agli utenti che effettuano la portabilità da altri operatori. In particolare, queste includono grandi quantitativi di giga per navigare. Vediamo qui di seguito di quali offerte mobile si tratta.

Come già accennato, il noto operatore telefonico arancione ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte mobile dedicato a chi effettua la portabilità del proprio numero. Nello specifico, sono state aggiunte nuove offerte appartenenti alla serie Di Più e queste ultime sono prevalentemente rivolte agli utenti provenienti da TIM, Vodafone, ho. Mobile e Very Mobile.

La prima offerta aggiunta dall’operatore è denominata Di Più Full 5G e permette agli utenti di usufruire di minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 50 minuti di chiamate internazionali, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati. Il costo è di 14,99 euro al mese.

La seconda offerta aggiunta è denominata Di Più Full 5G Easy Pay offre sempre minuti di chiamate senza limiti, 50 minuti di chiamate internazionali, 200 SMS e ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G. Anche in questo caso il costo è di 14,99 euro con metodo di pagamento Easy Pay.

Per entrambe le offerte è previsto un costo di 10 euro per la scheda SIM, mentre il costo di attivazione viene offerto gratuitamente. Oltre a questo, anche l’abilitazione per sfruttare la connettività 5G è inclusa nel prezzo.