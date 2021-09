L’operatore telefonico WindTre ha da poco proposto una nuova offerta per i suoi clienti denominata WindTre Family 5G Easy Pay. Quest’ultima ha un prezzo di 9,99 euro al mese ed è attivabile su alcune SIM abbinate ad una SIM principale con determinate offerte attive. Vediamo brevemente di che si tratta.

Windtre propone la nuova promo Family Easy Pay 5G a 9,99 euro al mese

Come già accennato, il noto operatore telefonico arancione ha deciso di proporre a partire dal 20 settembre 2021 la nuova offerta denominata Family Easy Pay 5G. Nello specifico, questa offerta è attivabile dagli utenti interessati soltanto su alcune SIM aggiuntive alla SIM principale e abbinate ad alcune offerte selezionate.

Le offerte a cui è possibile abbinare le nuove SIM sono le seguenti: Di Più Lite 5G Easy Pay, Di Più Full 5G Easy Pay, Di Più Unlimited 5G Easy Pay, Smart Pack 100 5G e Smart Pack Reload Plus 5G. Con l’attivazione della promo Family Easy Pay 5G, gli utenti avranno quindi a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB per poter navigare in internet sfruttando anche la nuova connettività 5G. Il costo per avere la promozione in questione è di 9,99 euro al mese e il metodo di pagamento deve essere Easy Pay.

Vi ricordiamo comunque che è possibile abbinare fino a tre schede SIM a quella principale e che, se si abbina l’offerta di rete fissa, gli utenti potranno avere a disposizione Giga pressoché illimitati per navigare.