In vista dell’evento del 5 ottobre di Microsoft, per gli utenti che utilizzano dispositivi Microsoft meno recenti, la società sta rilasciando aggiornamenti del firmware per Surface Book 3, Surface Pro 7, Surface Laptop Go e Surface Go 2.

Individuati per la prima volta da Wccftech, questi aggiornamenti probabilmente aiuteranno la build di Windows 10 aumentando le prestazioni del sistema e risolvendo la stabilità del sistema operativo, oltre a dare un’occhiata ai problemi di sicurezza. Ciascuno dei dispositivi sopra elencati sta ricevendo il proprio aggiornamento per risolvere i suoi problemi.

Windows 11 sta per arrivare, atteso per la prossima settimana

Surface Pro 7, ad esempio, riceve l’aggiornamento del firmware build 13.0.1763.7 mentre Surface Laptop Go riceve 13.0.1763.7. Surface Book 3 e Go 2 stanno ricevendo più aggiornamenti per risolvere alcuni problemi relativi a Windows 10.

Per coloro che si chiedono come possono installare l’aggiornamento del firmware, è necessario accedere alle Impostazioni, quindi selezionare Aggiornamento e sicurezza, dopo di che devono selezionare Windows Update. In altre notizie di Microsoft, l’azienda sta cimentandosi con Surface Duo 2, il suo secondo tentativo di pieghevole.

In termini di differenze con il predecessore, il design rimane invariato, con l’unica differenza che Microsoft utilizza due display separati invece di piegare un pannello. I display hanno una dimensione di 5,8 pollici, leggermente più in alto rispetto al pannello da 5,6 pollici del Surface Duo originale.

Il display si combina per un pannello da 8,3 pollici, con bordi curvi ai lati. Il display è dotato di un display ad alta frequenza di aggiornamento, con supporto per 90Hz. Gli utenti possono anche vedere l’ora e le notifiche sulla cerniera quando non è aperta.

Microsoft ha anche introdotto la sua nuova Surface Slim Pen 2 che può essere caricata in modalità wireless dal pieghevole quando è collegata. I pulsanti sulla penna non sono più sul bordo e ora sono sul lato piatto, con la punta della penna che diventa più affilata.