Android: più di 15 app a pagamento sono diventate gratuite sul Play Store

Dopo molti anni passati in un limbo popolato di utenti che da una parte sostenevano le sue innovazioni e dall’altra screditavano la piattaforma, Android ha saputo lavorare sotto traccia. In questo modo il colosso del mondo mobile si è assicurato ad oggi un seguito senza eguali, contando miliardi di utenti.

Nel mondo infatti circa 2 miliardi di persone almeno una volta al mese si rifanno al proprio smartphone o dispositivo con a bordo il robottino verde. Record dopo record Android ha battuto anche la concorrenza di Apple, la quale risulta sempre più insistente. Di certo ci sono alcuni vantaggi con la piattaforma di Google, la quale è portatrice di grande versatilità. Basta infatti imparare giusto qualcosina per personalizzare al meglio il sistema operativo, il quale si appoggia ad una risorsa fondamentale come il Play Store. Quest’ultimo risulta il luogo perfetto per sfruttare le opportunità che Google offre ogni mese. Proprio oggi poi sembra essere il momento adatto per scaricare gratis diversi contenuti a pagamento.

Android: tutte le app a pagamento sono oggi gratis