Nuove offerte di HoMobile per i clienti: risparmio e maggiore connettività

HoMobile, ad oggi, si conferma come una delle scelte più trasparenti nel mondo della telefonia mobile. Poiché consente di usufruire di offerte chiare, trasparenti e senza costi nascosti. A partire da 6,99€ al mese, è possibile attivare una promo che include 150GB, minuti e SMS illimitati, tutto supportato da una rete 4G ad alta velocità. Per chi cerca prestazioni ancora superiori, vi è però anche la possibilità di attivare il 5G, aggiungendo solo 1,29€ al mese. Questo servizio è facilmente gestibile tramite l’app. Attraverso la quale ogni utente avrà la piena libertà di attivare o disattivare opzioni, controllare il credito e ricaricare il saldo in pochi tocchi.

HoMobile: flessibilità e convenienza per ogni esigenza

La flessibilità nelle modalità di attivazione è un altro punto di forza. La SIM di HoMobile infatti può essere ricevuta comodamente a casa, acquistata in edicola o ritirata in uno dei tanti punti vendita. In più, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare il proprio numero attraverso l’app. Chi sceglie ho. ha la certezza di una connessione affidabile, che si estende anche all’estero. Non sono previsti costi aggiuntivi in Unione Europea per minuti ed SMS e ognuno potrà godere di 8,90GB extra di navigazione. Le tariffe per i viaggi internazionali sono convenienti, e il cliente avrà sempre il controllo sui propri consumi.

HoMobile punta sulla semplicità anche nei suoi contratti. Non ci sono penali per disattivazione, e il rinnovo mensile avviene automaticamente, senza bisogno di carta di credito o IBAN. L’utente può scegliere liberamente come e quando ricaricare, anche tramite il comodo servizio di autoricarica. Il quale consente di ricaricare automaticamente ogni mese l’importo preciso per l’offerta selezionata. Ma non è tutto, poiché ho. ha pensato anche a chi vuole un controllo totale sui costi. Bloccando servizi digitali a pagamento come oroscopi e suonerie, per evitare spese non desiderate.

La piattaforma HoMobile è facile da usare e permette di gestire ogni aspetto del proprio piano telefonico, con l’opzione di richiedere il rimborso entro 30 giorni nel caso in cui l’utente non sia soddisfatto del servizio. Ho. ha 3000 punti vendita distribuiti sul territorio italiano, rendendo l’acquisto e l’assistenza ancora più semplici e rapidi. In questo modo, il servizio è sempre a portata di mano, senza sorprese.