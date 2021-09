Il leaker Snoopy ha da poco pubblicato online i dettagli di un paio di smartphone Realme destinati al mercato europeo. Si tratta, per la precisione, di Realme C11 2021 e Realme 8i.

Entambi sono dispositivi entry level caratterizzati da un prezzo abbordabile e un equipaggiamento hardware di pari livello, ma andiamo a vedere in dettaglio le loro schede tecniche così come trapelate su Twitter. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Realme 8i e C11 2021 stanno per arrivare in Europa

Partiamo subito con il modello C11 2021, che monta uno schermo IPS da 6,5″ in risoluzione HD+, un processore Unisoc SC9863A con 2 GB di memoria RAM e 32/64 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore è formata da un sensore da 8 megapixel mentre quella frontale da un sensore da 5 megapixel. Per quanto riguarda il lato connettività troviamo Bluetooth 4.2, jack da 3,5 mm, micro-USB. La batteria è di 5.000 mAh con ricarica a 10 W.

Curiosamente per un telefono lanciato nel 2021, Realme C11 2021 presenta ancora una presa micro-USB, non ha NFC né lettore di impronte digitali e verrà venduto a 99€ (32 GB) o 129€ (64 GB), in base al taglio di memoria. Il modello 8i invece monterà uno schermo Full-HD+ da 6,6″ con refresh rate a 120 Hz, processore MediaTek Helio G96 con 4 GB di memoria Ram e 64/128 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore di questo modello monta 3 sensori rispettivamente da 50 MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 + 2 MP f/2.4.

La fotocamera anteriore invece è composta da un sensore da 16 megapixel. Realme 8i si presenta con una porta USB-C e il doppio di RAM rispetto a Realme C11 2021, tuttavia il leaker non ha specificato la presenza di NFC né lettore di impronte digitali, ma diamo per scontato che siano a bordo. La variante da 64 GB di memoria dovrebbe essere commercializzata a 199€, mentre per quella a 128 GB ci vorranno 219€.