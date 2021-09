Come avete potuto anche leggere dal titolo dell’articolo, è ormai ufficiale l’arrivo della nuova gamma Pro (e non solo) di iPhone. Di fatto, Apple ha presentato i suoi nuovi arrivi al California Streaming e Tim Cook ha detto chiaramente che, rispetto all’anno scorso, la gamma Pro è decisamente migliore della versione standard.

In questo articolo parleremo nel dettaglio dell’iPhone 13 Pro Max (trovate l’articolo riguardante il 13 Pro qui), e partiamo subito col dire che la differenza principale è rappresentata dal display, il quale passa da 6,1 a 6,7 pollici ed è ottimo per chi ama avere tra le mani uno smartphone di dimensioni decisamente più grandi. Anche per quanto concerne la batteria c’è un miglioramento incredibile, andando a garantire una durata nell’uso quotidiano superiore di 2 ore e mezza rispetto all’iPhone 12 Pro Max.