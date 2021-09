Il prossimo 9 settembre si terrà un evento tenuto da Realme e dedicato alla presentazione di due nuovi smartphone. In particolare, il lancio sarà effettuato in India ma i dispositivi in questione potrebbero arrivare anche in altri mercato tra cui quello Europeo.

I due dispositivi saranno Realme 8s 5G e 8i, ma non saranno gli unici protagonisti della giornata. Nel corso dell’evento è atteso anche il debutto del primo tablet dell’azienda e di due casse bluetooth denominate Pocket Speaker e Cobble Speaker.

Tuttavia, il brand lascerà molto spazio ai due smartphone e l’attesa è elevata. Infatti, le indiscrezioni a riguardo si stanno moltiplicando, confermando parte della scheda tecnica di entrambi i dispositivi.

Realme 8s 5G e 8i si mostrano prima del lancio ufficiale

Grazie ad alcune foto del materiale pubblicitario dedicato all’evento, possiamo scoprire le principali specifiche hardware dei device. Il Realme 8s 5G sarà caratterizzato da un display dotato di un refresh rate a 90Hz.

Lo smartphone sarà il primo dispositivo al mondo ad equipaggiare il SoC MediaTek Dimensity 810. Ci aspettiamo due varianti di memoria RAM e interna, la prima da 6/128GB mentre la seconda da 8/128GB. Tuttavia, grazie alla tecnologia proprietaria della RAM Virtuale sarà possibile arrivare a supportare fino a 13GB.

Il comparto fotografico sarà composto da una tripla fotocamera posteriore da 64+2+2MP e una frontale da 16MP. La batteria sarà da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. I colori disponibili al lancio saranno Universe Blue e Universe Purple.

Per quanto riguarda Realme 8i ci aspettiamo un display a 120Hz e un SoC Helio G96. Le varianti di memorie saranno da 4/64GB e 6/128GB con supporto alla RAM Virtuale fino a 10GB. La fotocamera principale sarà da 50MP con due moduli da 2MP a supporto.