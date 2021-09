Nel corso dei prossimi mesi dovrebbe fare il proprio debutto il OnePlus 9 RT, un device che unirà caratteristiche da top di gamma e prezzo interessante. Questo annuncio che arriverà a breve rappresenterà, molto probabilmente, l’ultimo device presentato dall’azienda nel corso dell’anno.

Ecco quindi che tutti le attenzioni sono puntate sul prossimo flagship dell’azienda. Il brand infatti sta lavorando alla realizzazione della famiglia OnePlus 10, la nuova generazione dei device di riferimento del produttore. I prossimi flagship rappresenteranno certamente un passo in avanti rispetto ai precedenti top di gamma.

Tuttavia, stando alle indiscrezioni lanciate da Yogesh Brar, la famiglia OnePlus 10 avrà un design molto simile a quello della generazione precedente. Questo significa che a livello estetico non ci saranno elementi di rilievo per diversificare le due serie.

Si inizia già a parlare della famiglia OnePlus 10

L’azienda non lavorerà per rendere unico lo stile della serie di smartphone anche se aggiornerà le specifiche tecniche. Si tratta di una precisa scelta da parte del produttore per contenere i costi di realizzazione ma al tempo stesso mantenere un filo conduttore tra i propri dispositivi.

La famiglia potrebbe essere composta da tre device, oltre a OnePlus 10 possiamo aspettarci il debutto della versione 10 Pro e della 10R. Al momento è troppo presto per parlare nel dettaglio delle specifiche tecniche, tuttavia ci aspettiamo novità a partire già dai prossimi mesi.

Ricordiamo che il OnePlus 9 è arrivato sul mercato nel corso di marzo 2021, quindi ci aspettiamo che la nuova versione dovrebbe arrivare nello stesso periodo del 2022. Nonostante il normale aggiornamento hardware, purtroppo non dobbiamo aspettarci ulteriori novità.