Il prossimo 9 settembre sarà il giorno dedicato al lancio di tantissimi device realizzati da Realme. Il produttore cinese presenterà al mondo i nuovi smartphone 8i e 8s dedicati al mercato indiano.

Inoltre, durante lo stesso evento arriverà anche il Realme Pad, il primo tablet dell’azienda. Con una agenda così ricca, non ci aspettavamo molto altro da parte del produttore. Tuttavia, secondo le ultime informazioni, sembra che ci sarà anche una importante sorpresa.

Un dirigente del brand ha confermato che il 9 settembre potremo assistere ad un annuncio veramente grande. Purtroppo la figura di spicco dell’azienda non è scesa maggiormente nei dettagli. Tuttavia, considerando alcune indiscrezioni trapelate in precedenza, possiamo aspettarci che il produttore presenterà anche la nuova famiglia Realme 9.

As you all know, #realme launches two generations of Number & Pro every year (one for H1, another for H2). Ppl are now asking abt realme 9 series, we have a big announcement to make on the upcoming launch 8s & 8i event on 9th Sep. So book your calendar and watch it live. pic.twitter.com/m8V8lgRntW

— Francis Wong (@FrancisRealme) September 2, 2021