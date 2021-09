Oltre ad essere una delle modifiche più ambiziose al design dell’interfaccia utente da Windows 8, Microsoft sperava di avere un asso nella manica annunciando il supporto delle app Android con Windows 11. Si prevedeva che sarebbe stato un enorme punto di svolta, anche se Microsoft lavorava con Intel e Amazon, e non con Google, per portare le app sul desktop. Sfortunatamente, sembra che questa funzionalità non sarà pronta in tempo per il rilascio di Windows 11.

In un post sul blog, Microsoft ha annunciato che Windows 11 sarà ufficialmente rilasciato il 5 ottobre. Il software arriverà come aggiornamento gratuito per i computer Windows 10 idonei, ed è in questo periodo che inizieranno a essere installati i primi PC con Windows 11 preinstallato.

Windows 11: niente supporto per app Android al momento

Naturalmente, Microsoft non indica esplicitamente il motivo per cui la possibilità di scaricare app Android su Windows viene ritardata. Tuttavia, potrebbe avere qualcosa a che fare con Amazon App Store o con la tecnologia bridge di Intel che consente l’esecuzione delle app ARM su piattaforme desktop. Questo fa tutto parte del nuovo ‘Sottosistema Windows per Android‘ di Microsoft, ma è piuttosto deludente vedere la funzionalità ritardata.

Speravamo di vedere la possibilità di scaricare app Android su Windows 11 tramite le anteprime Insider, ma fino ad ora non è arrivato. Nel frattempo, Microsoft è spinge per consegnare Windows 11 in poco più di un mese. Si spera che questa decisione permetta a Microsoft di tornare al lavoro e assicurarsi che l’integrazione sia impeccabile, invece di rilasciare una soluzione a metà.