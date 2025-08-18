Amazon: chiude lo store di applicazioni per Android

La fine dell’Appstore di Amazon per dispositivi Android è ormai imminente, e chi ha investito tempo e denaro sulla piattaforma si trova davanti a una scadenza concreta. Mercoledì 20 agosto 2025, lo store smetterà di funzionare su qualsiasi dispositivo Android. Rimanendo accessibile esclusivamente sui tablet e sulle Fire TV firmati Amazon. Per chi ha accumulato Amazon Coins, la valuta virtuale interna, il messaggio è chiaro: è il momento di usarle o prepararsi a richiedere un rimborso. Anche se per ora i dettagli su come ottenere il credito indietro restano ancora poco chiari. La decisione era stata anticipata a febbraio, quando Amazon aveva comunicato la chiusura dello store entro la fine del 2025.

Amazon AppStore chiude sui dispositivi Android

Dunque, dal 20 agosto, le app scaricate attraverso la piattaforma perderanno ogni garanzia di funzionamento. Per gli utenti, significa che alcune applicazioni potrebbero smettere di funzionare o diventare instabili. Per gli utenti Android, la chiusura rappresenta un cambiamento importante. Chi finora aveva affidato all’Appstore Amazon la gestione delle proprie app o l’accumulo di Amazon Coins dovrà adattarsi rapidamente.

Dietro tale scelta, l’azienda ha spiegato, c’è una logica molto chiara. La maggior parte dei clienti utilizza i dispositivi Amazon per interagire con contenuti e servizi digitali. E concentrare gli sforzi su tali apparecchi permette di offrire un’esperienza più coerente e ottimizzata. Il colosso statunitense, quindi, decide di abbandonare il mondo Android “generico” per investire completamente nell’ecosistema proprietario.

In tale ottica, la chiusura dell’AppStore Amazon non rappresenta solo un aggiornamento tecnico. Evidenzia un chiaro segnale riguardo la strategia dell’azienda. Quest’ultima, infatti, intende privilegiare i dispositivi propri, ottimizzare l’esperienza utente su essi e chiudere le porte a soluzioni esterne. Per chi naviga ancora tra app e monete virtuali sui dispositivi Android, il tempo stringe. Come evidenziato dall’azienda stessa, è necessario agire il prima possibile per non perdere i vantaggi accumulato fino a questo momento.