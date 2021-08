Il Nokia G50 5G sarà il nuovo device presentato da HMD Global. Il produttore sta lavorando sul debutto del dispositivo che è previsto a brevissimo. A giudicare dalle prime informazioni disponibili, si tratta di uno smartphone appartenente alla fascia media ma dotato di connettività 5G.

Grazie ai numerosi leak a riguardo, possiamo conoscere quasi tutto del Nokia G50 5G. Sono stati diffusi i render ufficiali che mostrano il dispositivo nella colorazione Midnight Sun. Il display è caratterizzato da un notch a goccia posizionato al centro, mentre nella parte inferiore è presente un bordo pronunciato.

Sul retro trova spazio una tripla fotocamera con flash LED inserita all’interno di un modulo rotondo. La scocca è realizzata in policarbonato che garantisce leggerezza e solidità al tutto. Sulla parte destra saranno presenti i tasti volume e il tasto di accensione/spegnimento con il sensore di impronte digitali integrato. A sinistra invece ci sarà un tasto dedicato a Google Assistant.

Svelate tutte le possibili specifiche tecniche di Nokia G50 5G



Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di Nokia G50 5G, le indiscrezioni indicano la presenza di un display LCD da 6.38 pollici dotato di una risoluzione HD+ da 720 x 1560 pixel. Il SoC scelto da HMD Global è il Qualcomm Snapdragon 480 affiancato da vari tagli di memorie.

Ci aspettiamo 4GB di memoria RAM affiancata da 64/125GB di memoria interna. Per quanto riguarda la batteria invece, il device potrà contare su 4850mAh e sarà presente Android 11 come sistema operativo.

Sebbene Nokia non abbia ancora confermato ufficialmente la data di presentazione, siamo quasi sicuri che il debutto è previsto per settembre. Non resta quindi che attendere maggiori dettagli che non tarderanno certo ad arrivare.