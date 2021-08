Il mondo del collezionismo è davvero incredibile. Oggetti che all’apparenza potrebbero sembrare insignificanti o di relativa importanza, in realtà, se meglio esaminati, sono veri e propri particolari ricercati dagli appassionati. Come ad esempio in questo caso. Infatti, se possiedi un iPhone con ancora installato Fortnite, sappi che quello smartphone vale una vera fortuna. Potrebbe essere venduto tranquillamente quanto il prezzo di un’auto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

iPhone: se c’è installato Fortnite è un tesoro prezioso

Molti ricorderanno la mossa strategica di Fortnite nel forzare i sistemi di pagamento dell’App Store di Apple e del Play Store di Google. Non contenti delle alte percentuali di commissioni da versare ai due colossi, la società che ha sviluppato e creato il gioco si era inventata un nuovo e differente sistema di pagamento. Così sia Apple che Google bannarono dai loro store l’app, rendendo così impossibile scaricarla e installarla sul proprio dispositivo.

Ecco perché oggi chi ha ancora Fortnite presente e funzionante sull’iPhone può dirsi fortunato e con la possibilità matematica di farsi un bel gruzzoletto nel caso volesse venderlo.

In pratica, qualunque sia il modello, un iPhone con installato Fortnite messo in vendita su internet tramite aste online non parte mai al di sotto degli 800 euro. Addirittura, se in perfette condizioni e con il gioco funzionante può raggiungere cifre da capogiro superando i 15 mila euro.

Possiamo dire che qualsiasi iPhone che abbia questa caratteristica si trova a pieno titolo tra gli smartphone da collezione. Ovviamente la vicenda Epic Games ancora non si è chiusa. L’azienda produttrice di Fortnite ha fatto causa sia ad Apple che a Google e per ora tutto è in divenire.

D’altra parte, Apple si è dichiarata pronta a rendere di nuovo disponibile Fortnite sul suo App Store qualora Epic Games decida di rinunciare al sistema di pagamento indipendente dall’azienda di Cupertino. Fino ad allora gli iPhone con installato il gioco sono veri e propri pezzi che valgono una fortuna.