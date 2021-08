Il nuovo volantino coop e ipercoop ha in serbo tantissime sorprese per gli utenti che sono alla ricerca della migliore occasione per riuscire a risparmiare, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale, del prodotto che andranno effettivamente ad acquistare.

La soluzione che descriveremo nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei vari punti vendita fisici, non sul sito ufficiale dell’azienda, se non per alcune offerte, effettivamente indicate. Nell’eventualità in cui la compravendita possa essere completata tramite l’e-commerce, è ad ogni modo prevista la spedizione gratuita al superamento dei 19 euro di spesa effettiva.

Coop e Ipercoop: questo volantino è assurdo

Il nuovo volantino si appoggia interamente sullo Xiaomi Redmi 9C, uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, caratterizzato comunque da buone prestazioni generali, ed in vendita alla cifra finale di soli 115 euro.

Scorrendo la scheda tecnica abbiamo la possibilità di conoscerlo da vicino, infatti parliamo di un dispositivo con display IPS LCD da 6,55 pollici di diagonale e risoluzione HD+, 3GB di RAM, 64GB di memoria interna (completamente espandibile), 3 fotocamere integrate nella parte posteriore, un sensore anteriore da 5 megapixel, nonché una batteria veramente molto capiente, da ben 5000mAh. Quest’ultima rappresenta il plus più importante del dispositivo, garantendo un’autonomia decisamente superiore alle aspettative.

Il volantino lo potete sfogliare nella sua interezza, almeno per quanto riguarda la parte legata all’elettronica, direttamente nelle pagine sottostanti, inserite nell’articolo come galleria fotografica.