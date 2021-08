Trony fa sognare gli utenti con il lancio di una campagna promozionale con la quale è possibile approfittare di tutti i migliori prezzi bassi del periodo, garantendo un risparmio senza precedenti, e prodotti sempre più scontati, almeno in confronto ai listini del periodo.

Il risparmio, lo ricordiamo, è possibile solo ed esclusivamente presso alcuni punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non altrove o sul sito ufficiale. Più precisamente sarà possibile effettuare l’acquisto presso le regioni Emilia Romagna, Marche, Veneto, Abruzzo e Molise, con l’aggiunta della Repubblica di San Marino o della cittadina di Rieti. Gli sconti non portano limitazioni in termini di scorte effettivamente disponibili, inoltre sono tutti attivati su prodotti, almeno per la telefonia mobile, completamente sbrandizzati.

Trony: gli sconti sono assurdi, tutti i migliori prezzi

I prezzi più bassi del volantino Trony toccano i migliori prodotti in circolazione, a partire ad esempio dal Samsung Galaxy S21, uno smartphone unico nel proprio genere, ed assolutamente richiestissimo dall’utenza mondiale, per la qualità generale. La cifra richiesta nel periodo corrisponde a 779 euro, per la variante completamente sbrandizzata.

Volendo invece acquistare uno smartphone Apple, il consiglio è di buttarsi a capofitto sull’Apple iPhone 12, in vendita nel periodo a 749 euro, ottima alternativa al modello descritto in precedenza. Ultimi, ma non per importanza, i vari smartphone distribuiti a meno di 399 euro, i quali permettono l’accesso a buone prestazioni, e coinvolgono Motorola Moto E7i Power, Motorola Moto G30, Xiaomi Redmi 9C, Samsung Galaxy A12 o similari.